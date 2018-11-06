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ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 58 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:06 م
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 58 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 سلاح نارى منهم بندقية خرطوش و3 " طبنجة"و 2 فرد خرطوش و3 طلقات 1225 جرام حشيش و264  جرام هيروين وضبط 127 قرص مخدر و50 جرام بانجو 33  قطعة سلاح أبيض،.وضبط 37 عنصر اجرامى.

كما تمكنت من ضبط 58 قضية تموينية متنوعة ،وتحرير 175  محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 422 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وازالة 84 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 30 غرزة ومقهى بدون ترخيص وازالة 80 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وضبط 4 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتنفيذ 85 غرامة فورية وتلقى 7 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة و2 بلاغ انقاذ بري سقوط شجرة وسقوط تندة وضبط سيارة مبلغ بسرقتها وتحرير 93 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .

 

 


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