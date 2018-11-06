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صور.. وزير القوى العاملة يعلن ميكنة قطاعات القوى العاملة ومديرياتها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:15 ص
صور.. وزير القوى العاملة يعلن ميكنة قطاعات القوى العاملة ومديرياتها محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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انتهت وزارة القوي العاملة من تطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالمياً، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، وقد تم ميكنة ما يقرب من 90% من بعض أنشطتها للعمل بها داخل الديوان العام ومديريات علي مستوي 27 محافظة، لتسهيل الاطلاع على المعلومات الخاصة بها لحظياً، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
 
جاء ذلك خلال استعراض وزير القوي العاملة محمد سعفان في اجتماعه مع المسئولين بمركز معلومات الوزارة،  آخر ما تم إنجازه في ملف ميكنة إداراتها ومديرياتها، في إطار خطة الوزارة  التي تستهدف الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني مع بداية العام المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبري شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر.
 
وقد تم عرض وشرح البرامج التي تم الانتهاء منها، بقطاعات التشغيل بالداخل والخارج ، والتدريب المهني، والعلاقات الخارجية ، وشئون المديريات ، والعمالة غير المنتظمة، وعلاقات العمل ، والشئون والإدارية.
 
وأصدر الوزير توجيهاته للمسئولين بمركز المعلومات بضرورة التواصل الدائم بين الإدارات المعنية بديوان الوزارة، ومديرياتها، لإحداث الربط الكامل بينهما ، والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، موجهًا بضرورة توزيع كتيبات تعريفية على جميع الإدارات والمديريات لشرح وتوضيح كيفية التعامل مع نظام التشغيل الجديد بصورة مبسطة تكون في متناول جميع المعنيين بالتطبيق.
 
وأكد الوزير ضرورة معرفة جميع متطلبات العاملين لاستكمالها سواء أكانت احتياجات تدريبية أو أجهزة، وصولًا للتشغيل الكامل بنسبة 100%، وإزالة جميع المعوقات التي قد تعترض التطبيق، منوهًا ضرورة البدء بنظام التشغيل الإلكتروني خلال هذا الأسبوع.
 
وفي نفس السياق طلب الوزير إنجاز الربط الإلكتروني بمنظومة بوابة الحكومة الإلكترونية ، تفعيلا لقراري رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية  الموحدة ، وتنظيم  مكاتب خدمة المواطنين، موجها بضرورة التعامل مع الشكاوى بسرعة وجدية،  وفحصها والرد عليها في التوقيتات المناسبة، وفقا لطبيعة الشكاوى المسجلة ، مشدداً على حسن استقبال أصحاب الشكاوى والتواصل معهم بفاعلية .
 
وقام "سعفان" بتفقد منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة  التي تقدم  الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر وانسيابية في العمل ، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.
 
وأكد الوزير أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وارشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.
 
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