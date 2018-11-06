video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ووحدة صحة الأسرة بكفر المصيلحة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:35 م
صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ووحدة صحة الأسرة بكفر المصيلحة جولة محافظ المنوفية بكفر المصيلحة
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية جولة تفقدية لمدينة شبين الكوم، تفقد خلالها مدرسة عبدالعزيز باشا فهمى الإعدادية بكفر المصيلحة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من إنتظام حضور الطلاب، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعضوى مجلس النواب النائب سامر التلاوى والنائب ماجد أبو الخير ونجوى أمين رئيس حى شرق شبين الكوم، ياتى هذا فى إطار استمرار جولاته الميدانية لمراكز ومدن وقرى المحافظة.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(1)

حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية لطلاب الصف الثانى الإعدادى وشاركهم حصتى اللغة العربية والإنجليزية، كما أجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف وطالبهم بضرورة التأسى بأخلاق رسولنا الكريم، موجها النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والجد والاجتهاد ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية لتحقيق أحلامهم والسير على نهج الزعماء والقادة التى أنجبتهم محافظة المنوفية فى الانتماء وحب الوطن والعمل على رفعته.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(2)

 فيما وجه محافظ المنوفية مدير المدرسة بالاهتمام بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح لتوعية وتثقيف الطلاب ونشر ثقافة المحبة ونبذ العنف بينهم، مؤكدا على أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل وأنبلها فهى تربط الماضى بالحاضر وتعد قادة المستقبل.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(3)

ووجه الطلاب الشكر لمحافظ المنوفية على تواضعه وبسطاته وما لمسوه من جهد فى تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق وكذا الاستماع الجيد للمواطنين لحل شكواهم، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب تحفيزا وتشجيعا لهم .

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(4)

وفى ذات السياق تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بكفر المصيلحة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد عيادات الأسنان والصيدلية والمعمل وحجرة التطعيمات، موجها الاطباء بحسن معاملة المرضى للتخفيف عن ألآمهم والحد من معاناتهم.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(5)

أعقبة جولة ميدانية سيرا على الأقدام بشوارع القرية للتواصل بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم وأهم مطالبهم، موجها رئيسه حى شرق شبين الكوم بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول حفاظا على المظهر الحضارى العام، واستجابة من محافظ المنوفية لشكوى أحد المواطنات والتى تلتمس توصيل الكهرباء لمنزلها قام المحافظ بتفقد المنزل بنفسة والاطمئنان على صحة زوجها المريض وتناول طعام الإفطار معه.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(6)

كما تفقد اللواء سعيد عباس، برج المنوفية بمركز ومدينة قويسنا للاطمئنان على الخدمات التى يقدمها البرج وبحث مدى إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى من موارده.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(7)

حيث تفقد محافظ المنوفية المطعم وأفران الفطير والقاعة الرئيسية والخيمة الكبيرة المجاورة للبرج، موجها مديرة البرج ببحث إمكانية تطويرها والاستفادة منها، كما استمع إلى شرح تفصيلى من مديرة البرج عن حجم الإيرادات ونوعية الوجبات المقدمة، واجتمع مع العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للرواد لتحقيق أعلى معدلات الإيراد بما يعود بالنفع على المحافظة.

المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية-(8)

وفى ذات السياق شارك محافظ المنوفية المجلس التنفيذى لمجلس مدينة قويسنا بحضور اللواء أشرف موافى رئيس مجلس ومدينة قويسنا ورؤساء الإدارات الخدمية ورؤساء الوحدات القروية بمقر المركز، وقد طالبهم محافظ المنوفية بالجد والاجتهاد والإخلاص فى العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين، مؤكدا على أنة لا يوجد أحد فوق القانون، كما طالبهم بالنزول للشارع والتواصل الفورى والمباشر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.

 
المحافظ-يتفقد-برج-المنوفية
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(1)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(2)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(3)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(4)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(5)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(7)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(8)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(9)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(10)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(11)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(13)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(14)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(15)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(16)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(17)
 

 

جولة-محافظ-المنوفية-بكفر-المصيلحة-(19)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 31 عاملًا بمستشفى زاوية الناعورة فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

محافظ المنوفية يفتتح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية بشبين الكوم

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنوفية

جولة تفقديةن مدارس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة