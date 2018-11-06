صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ووحدة صحة الأسرة بكفر المصيلحة

المنوفية – محمود شاكر

أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية جولة تفقدية لمدينة شبين الكوم، تفقد خلالها مدرسة عبدالعزيز باشا فهمى الإعدادية بكفر المصيلحة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من إنتظام حضور الطلاب، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعضوى مجلس النواب النائب سامر التلاوى والنائب ماجد أبو الخير ونجوى أمين رئيس حى شرق شبين الكوم، ياتى هذا فى إطار استمرار جولاته الميدانية لمراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية لطلاب الصف الثانى الإعدادى وشاركهم حصتى اللغة العربية والإنجليزية، كما أجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف وطالبهم بضرورة التأسى بأخلاق رسولنا الكريم، موجها النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والجد والاجتهاد ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية لتحقيق أحلامهم والسير على نهج الزعماء والقادة التى أنجبتهم محافظة المنوفية فى الانتماء وحب الوطن والعمل على رفعته.

فيما وجه محافظ المنوفية مدير المدرسة بالاهتمام بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح لتوعية وتثقيف الطلاب ونشر ثقافة المحبة ونبذ العنف بينهم، مؤكدا على أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل وأنبلها فهى تربط الماضى بالحاضر وتعد قادة المستقبل.

ووجه الطلاب الشكر لمحافظ المنوفية على تواضعه وبسطاته وما لمسوه من جهد فى تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق وكذا الاستماع الجيد للمواطنين لحل شكواهم، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب تحفيزا وتشجيعا لهم .

وفى ذات السياق تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بكفر المصيلحة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد عيادات الأسنان والصيدلية والمعمل وحجرة التطعيمات، موجها الاطباء بحسن معاملة المرضى للتخفيف عن ألآمهم والحد من معاناتهم.

أعقبة جولة ميدانية سيرا على الأقدام بشوارع القرية للتواصل بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم وأهم مطالبهم، موجها رئيسه حى شرق شبين الكوم بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول حفاظا على المظهر الحضارى العام، واستجابة من محافظ المنوفية لشكوى أحد المواطنات والتى تلتمس توصيل الكهرباء لمنزلها قام المحافظ بتفقد المنزل بنفسة والاطمئنان على صحة زوجها المريض وتناول طعام الإفطار معه.

كما تفقد اللواء سعيد عباس، برج المنوفية بمركز ومدينة قويسنا للاطمئنان على الخدمات التى يقدمها البرج وبحث مدى إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى من موارده.

حيث تفقد محافظ المنوفية المطعم وأفران الفطير والقاعة الرئيسية والخيمة الكبيرة المجاورة للبرج، موجها مديرة البرج ببحث إمكانية تطويرها والاستفادة منها، كما استمع إلى شرح تفصيلى من مديرة البرج عن حجم الإيرادات ونوعية الوجبات المقدمة، واجتمع مع العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للرواد لتحقيق أعلى معدلات الإيراد بما يعود بالنفع على المحافظة.

وفى ذات السياق شارك محافظ المنوفية المجلس التنفيذى لمجلس مدينة قويسنا بحضور اللواء أشرف موافى رئيس مجلس ومدينة قويسنا ورؤساء الإدارات الخدمية ورؤساء الوحدات القروية بمقر المركز، وقد طالبهم محافظ المنوفية بالجد والاجتهاد والإخلاص فى العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين، مؤكدا على أنة لا يوجد أحد فوق القانون، كما طالبهم بالنزول للشارع والتواصل الفورى والمباشر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.



































































