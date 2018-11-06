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صور...كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة محملة بالاخشاب بمحور جوزيف تيتو

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:14 م
صور...كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة محملة بالاخشاب بمحور جوزيف تيتو زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالاخشاب بمحور جوزيف تيتو
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل وسقوط حمولة أخشاب بمحور جوزيف تيتو، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة، وانتقلت أوناش المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وأخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة.

 

انقلاب حمولة سيارة بمحور جوزيف تيتو
انقلاب حمولة سيارة بمحور جوزيف تيتو

جانب من الحادث
جانب من الحادث

سقوط حمولة سيارة اخشاب
سقوط حمولة سيارة اخشاب
 

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