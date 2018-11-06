صور.. صحة الشرقية: تدريب الفنيين على صيانة ماكينات الغسيل الكلوى

الشرقية - إيمان مهنى

قامت الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة المهندس أحمد عبده مدير الإدارة بتنظيم الدورة التدريبية علي أعمال ماكينات الغسيل الكلوي ومحطات معالجة المياه بالمستشفيات لفنيين صيانة الأجهزة الطبية بالمديرية والفنيين المختصين بأعمال الكلي بالمستشفيات التابعة للمديرية والتي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 06/ 11/ 2018 وتستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك لرفع كفاءة وتطوير عمل الفنيين القائمين علي صيانة ماكينات الغسيل الكلوي وعلي أعمال محطات معالجة المياه بالمستشفيات.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، عدداً من الحملات علي المنشأت الغذائية فى 7 مراكز بالمحافظة وجاءت الحملات بمشاركة مفتشى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية فى: "الزقازيق، وبلبيس، وأولاد صقر، وديرب نجم، وفاقوس، والصالحية الجديدة ، ومنشأة أبو عمر" ، بإشراف من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائى بصحة الشرقية .

أسفرت جهود الحملات عن إعدام 300 كجم حلوي وأغذية أخرى، 60 لتر مشروبات ، وتم تحرير 68 محضراً بشأنها، فيما تم سحب عدد 136 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى وتم مخاطبه الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق عدد 15 منشأة غذائية لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص.

وفى سياق متصل، قام مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة بحملة علي المخابز بالمدينة وتم سحب عدد 9 عينات "مكونات مختلفة" ، وتبين مخالفة بعض المخابز للاشتراطات الصحية ومخبز بدون ترخيص ، وتم تحرير عدد 10 محاضر لهذه المخالفات، وتم مخاطبة جهاز مدينه الصالحية لإتخاذ إجراءات غلق المخبز لعدم وجود ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة .