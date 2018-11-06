صور.. رئيس مدينة الطود يعاين أراضى مطلوب تقنينها لرفع الإحداثيات والمساحة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، أعمال لجنة لمعاينة حالات الأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعه لبيان حالتها لتقنين وضعها ورفع الإحداثيات والمساحة، وعمل التقارير وإستمارات الفحص الخاصة بالتقنين، وقاموا بزيارة عدة مواقع مقدم لها ملفات وطلبات تقنين.

وقامت رئيس المدينة ورجال اللجنة، بمعاينة 9 ملفات بحاجر قرية العديسات قبلى، وذلك من إجمالى 59 ملف مطلوب تقنين أوضاعها بمركز ومدينة الطود، كدفعة أولى مابين عقارات وزراعة بعد قيام واضعى اليد من الأهالى بسداد رسوم الفحص والمعاينة.

وأكد العميد محمد عياد، على لجنة المعاينة بملئ إستمارة الفحص وإثبات المساحة والإحداثيات بمعرفة مندوب من هيئة المساحه بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة الأملاك وإثبات القطعة المنزرعة زراعة جادة والغير منزرعة بمعرفة الإدارة الزراعية بالطود، كما كلف مندوب الرى معاينة المسقى إذا كان عن طريق أبيار إرتوازية أو غير ذلك.

وشكلت لجنة المعاينة والفحص بقرار محافظ الأقصر برقم 9 لسنة 2018 برئاسة رئيس المركز أو الحى التابع له، وعضوية كلا من مندوب من المساحة ومهندس الأملاك والزراعه والرى ومدير الإدارة الهندسية بالمركز والإعلام والإسكان.



رئيس مدينة الطود يعاين أراضي مطلوب تقنينها

جانب من جولة لجنة الطود لمعاينة 9 قطاع اراضى مقدم طلبات لتقنينها

رئيس المدينة يتابع بنفسه اعمال فحص الاراضى المطلوب تقنينها