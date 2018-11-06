صور.. توصيات الرئيس: تدريب 10 آلاف شاب مصر وأفريقى كمطورى تطبيقات إليكترونية

كتب محسن البديوى - تصوير: حسين طلال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، عددًا من التوصيات، أبرزها قيام الأجهزة الدولة المصرية بالتنسيق مع إدارة المنتدى فى تنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليميًا ودوليا لتوعية الرأى العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائى ووضعها على أجندة المجتمع الدولى.

كما أوصى بإطلاق مبادرة دولية لتدريب 10 آلاف شاب مصر وإفريقى كمطورى العاب وتطبيقات اليكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة بالإضافة إلى دعم إنشاء 100 شركة متخصصة فى هذه المجالات بمصر وإفريقيا.

كما وجه الرئيس كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة.

كما وجه بتشكيل لجنة لإدارة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ، على أن يكون من ضمن اعضاءها الناحتين المشاركين فى اقامتها على أن يتحول هذا النصب إلى مؤسسة دولية تهدف إلى الحفاظ على مبادئ الإنسانية وتقديم الدعم لضحايا العنف الإرهاب.

كما كلف مجلس الوزراء بتشكل لجنة تشمل وزارة التضامن الاجتماعى والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاضطلاع على التجارب الدولية المتشابهه وإجراء وار مجتمعى شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة تمهيدًا لعرضه على البرلمان.