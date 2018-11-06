صور.. "التضامن" تنظم قافلة طبية للكشف على 1200 طفل بالصف فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة قافلة طبية شاملة للكشف المجانى على أطفال قرية الديسمى بالصف بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية، لرفع العبء عن الطبقات محدودة الدخل والحفاظ على صحة الأطفال.

وأكد صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن بالجيزة، على أنه تم الكشف المجانى على 822 طفلا فى عيادات الباطنة، و350 طفلا فى عيادات الرمد، وتم عمل 51 كشف نظارة، وتحويل 11 حالة للمستشفيات، كما تم الكشف على طلبة المدارس .

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالجيزة، أنه سيتم الدفع بقوافل أخرى للمناطق الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى.







































