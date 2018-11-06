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صور.. "التضامن" تنظم قافلة طبية للكشف على 1200 طفل بالصف فى الجيزة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:24 ص
صور.. "التضامن" تنظم قافلة طبية للكشف على 1200 طفل بالصف فى الجيزة الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة قافلة طبية شاملة للكشف المجانى على أطفال قرية الديسمى بالصف بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية، لرفع العبء عن الطبقات محدودة الدخل والحفاظ على صحة الأطفال.

 

وأكد صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن بالجيزة، على أنه تم الكشف المجانى على 822 طفلا فى عيادات الباطنة، و350 طفلا فى عيادات الرمد، وتم عمل 51 كشف نظارة، وتحويل 11 حالة للمستشفيات، كما تم الكشف على طلبة المدارس .

 

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالجيزة، أنه سيتم الدفع بقوافل أخرى للمناطق الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى.

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (1)
 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (2)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (3)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (4)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (5)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (6)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (7)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (8)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (9)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (10)
 

 

 

الكشف عن 1200 طفل فى قافلة طبية بالصف (11) 

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