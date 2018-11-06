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صور.. افتتاح نقطة شرطة عين شمس وأعمال تطوير وحدة مرور عين الصيرة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:21 ص
صور.. افتتاح نقطة شرطة عين شمس وأعمال تطوير وحدة مرور عين الصيرة افتتاح نقطة شرطة عين شمس وأعمال التطوير بنقطة شرطة الشيراتون
كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
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قام اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة بإعادة افتتاح نقطة شرطة عين شمس السابق إغلاقها منذ عام 2011 عقب الانتهاء من تطويرها وتجهيزها لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم، لخدمة أهالى مناطق منشية التحرير وشارع النعام والحلمية وسليم وعين شمس، والتى تمثل أكثر من 50% من نطاق قسم شرطة عين شمس التابع له النقطة، نظرًا للكثافة السكانية بتلك المنطقة.

 

وخلال الافتتاح أكد اللواء مدير الأمن - على ضرورة تشغيل النقطة بأقصى طاقتها على مدار اليوم الكامل.

 

وفى ذات الإطار تم افتتاح أعمال التطوير بنقطة شرطة الشيراتون التابعة لقسم شرطة النزهة والتى تخدم أهالى منطقة مساكن الشيراتون.

 

كما تم افتتاح أعمال التطوير بوحدة مرور عين الصيرة حيث تم تجهيزها بأماكن انتظار لائقة مزودة بخدمة النداء الآلى الرقمى للتيسير على المواطنين، وكذا تطوير أماكن الاختبارات والأرشيف بما يليق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محمود توفيق - وزير الداخلية - بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية،بما يحقق المستهدف من خطة التوسع فى افتتاح أقسام ومراكز ونقاط الشرطة الجديدة

 
إفتتاح نقطة شرطة عين شمس وأعمال التطوير بنقطة شرطة الشيراتون (1) 
إفتتاح نقطة شرطة عين شمس وأعمال التطوير بنقطة شرطة الشيراتون (2)
 

 


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