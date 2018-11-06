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صحيفة إسرائيلية: حكومة تل أبيب ترغب فى فوز المعسكر الجمهورى الموالى لترامب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:33 م
صحيفة إسرائيلية: حكومة تل أبيب ترغب فى فوز المعسكر الجمهورى الموالى لترامب الكونجرس الأمريكى
كتب - هاشم الفخرانى
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أهتمت صحيفة "يسرائيل هيوم" ببدأ التصويت فى التجديد النصفى لانتخابات الكونجرس الأمريكى، وعلقت الصحيفة الأوسع انتشاراً فى إسرائيل والمقربة من دوائر صنع القرار فى إسرائيل بأن الحزب الذى سيحظى بالأغلبية سيحدد من الرئيس الأمريكى القادم فى عام 2020.

 

يسرائيل هيوم
يسرائيل هيوم

 

وذكرت الصحيفة أنه فى حال سيطرة الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة فإنه يعنى عدم استمرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى ينتمى للمعسكر الجمهورى فى الرئاسة والذى يطمح لترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقالت الصحيفة إن مؤشرات استطلاع الرأي تؤكد  فوز الديمقراطيين فى الانتخابات الجارية بالكونجرس، وهو التيار المضاد لإسرائيل والذي كان يدعم هيلارى كلينتون فى عام  2016، موضحة حكومة نتنياهو تطمح لأن يفوز المعسكر الجمهورى لعدد أسباب منها ايفاء الرئيس ترامب بالعهود التى قطعها على نفسه لصالح إسرائيل ومنها نقل السفارة من تل أبيب للقدس فى ديسمبر الماضى.


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