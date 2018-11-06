شركة مياه الشرب بالإسكندرية تستعرض جهودها لتقليل الفاقد وحل مشكلة انقطاع المياه

كتب أحمد حسن

صرح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بأنه تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وتركيب خط قطر 6" بلاستيك، وخط قطر 20" زهر مرن بمناطق غرب الحريري وأبومندور، وطريق رشيد بطول 1743 م، مما أدى إلى تحسين الخدمة لحوالى 405 آلاف نسمة تقريباً، وتم عمل إحلال وتجديد للمواسير الإسبستوس القديمة المتهالكة بمواسير بلاستيك جديدة بأقطار مختلفة، ومد وتدعيم مواسير جديدة خلال الأعوام السابقة لحل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالقرى المحرومة، وهى توسعات قرية البيضا مهندسين، وقرية مركز التدريب 2، وقرية الكرنك، وقرية الهويس، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه في مجال تقليل الفاقد (التسرب)، تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة رابعة الناصرية، والنوبارية، حيث تم تقليل الفاقد في القرية الخامسة من 39 % : 21 %، والقرية السادسة من 32 % : 18 %، وفى منطقة عزبة الموظفين، وجارٍ اختيار 6 مناطق جديدة للعمل عليهم كـ(DMAs)، وهى (عزبة البكتوشي - عزبة القلعة – زرزارة - مساكن شارع النصر بسموحة - منطقة الطلمبات بالمكس - منطقة 6 أكتوبر بالعجمي)، وفي مجال ترشيد الطاقة، جارٍ استبدال كشافات إنارة الشوارع بجميع المحطات بكشافات ليد (LED) ومن المتوقع توفير (1 - 2) % من التكلفة، بجانب خطة الشركة في استبدال المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى عالية الكفاءة، وإنشاء محطتي توليد طاقة شمسية بقدرة 60 ك.وات كنموذج تجريبي أعلى المركز الرئيسي ومبنى كوم الدكة.

وفي مجال خدمة العملاء والخط الساخن، قال المهندس أحمد جابر: حصلت إدارة الخط الساخن بالشركة على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن العام المالي 2017/2018، وذلك من خلال المراجعة الميدانية، حيث تميزت الشركة في تفعيل تلقي الشكاوي عبر القنوات الإليكترونية (موقع الشركة - تطبيق الواتس أب) بالإضافة لتفعيل مركزية الشكاوي داخل الأفرع، والمعامل، ومراكز خدمة العملاء، بجانب ارتفاع تقييم أداء وحدات الرقابة وتطوير الأداء والمتابعة الميدانية، كما يجرى الانتهاء من إنشاء منافذ خدمة عملاء داخلية بمناطق الورديان، وبرج العرب، والميناء، والمنشية 2، ومنفذ خدمة عملاء خارجى بالميناء، بالإضافة إلى مجمع خدمات متكامل بمنطقة كوم الدكة يحتوى على منفذ خدمة عملاء داخلي يخدم عملاء فرع الإبراهيمية الذي سينقل به.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية: فى مجال توعية المواطنين، تقوم الشركة بالعديد من الحملات بالمدارس للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتأهيل دورات المياه، وتقليم وري الأشجار، وإصلاح أثاث المدارس، بالإضافة لحملات أخرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى المساجد العامة والخاصة كالمساجد الملحقة بالنوادي العامة، وأيضا بالكنائس في جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى القيام بالمشاركة فى القوافل الطبية بمناطق أبوصير، وأبيس 8، وبرج العرب القديمة، والعجمي، وخورشيد، والمطار، والعامرية، وذلك للتوعية عن طريق ترشيد استهلاك المياه وأهميتها، والتنويه عن خدمات الشركة كتطهير الخزانات والاتصال بخدمة الخط الساخن للإبلاغ عن أي مشكلة، أو للاستفسار عن أى معلومة.

وأشار إلى أنه فى مجال المشاركة المجتمعية، وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع قطاع البترول لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة والأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وتسعى الشركة دائماً إلى التميز في تشكيل لجان المجتمع المدني لتحقيق الفاعلية بين جميع أركان المجتمع المدني والمحلي داخل المحافظة ومشاركة جميع طوائف المجتمع المدني لدعم قضايا مياه الشرب، وذلك من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل وحريص على رفع الوعي والتسويق المجتمعي، بجانب استحداث نشاط تغيير العدادات المتوقفة للأسر الفقيرة، حيث تقوم الشركة ببحث حالة الأسر الفقيرة، ويتم استبدال العدادات المتوقفة بعدادات مستعملة من عدادات الشركة التي تم إصلاحها، كما تم خدمة 3 آلاف أسرة تقريباً من خلال مد مشاريع بالمناطق الفقيرة بإجمالي تكلفة نحو 6.2 مليون جنيه، بجانب عمل وصلات منزلية لمياه الشرب لـ725 أسرة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بتكلفة نحو 1.6 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية: تم إصدار تعليمات بعمل الدعاية اللازمة للعديد من العملاء للتعريف بأهمية ومزايا استخدام القطع الموفرة في ترشيد استهلاك المياه من خلال المصادر المسموعة والمرئية والمقروءة، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، كما تم مخاطبة جميع المديريات ووكلاء الوزراء بالمحافظة لسرعة استخدام الموفرات، وتم بالفعل تركيب القطع الموفرة بالعديد من المنشآت والمساجد والمدارس والمستشفيات، وتم إنشاء صفحة عن القطع الموفرة للتسويق على الفيس بوك للرد على الاستفسارات مباشرة (WWW.facebook.com/alexwater.marketing:// https).

وأضاف: تم تدريب العاملين بالشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة (نسبة 5 %) وما يستلزم ذلك من تجهيزات تساعدهم في الحصول على التدريب اللازم لهم والمناسب لظروفهم، وقد حصل مركز التدريب على أيزو 26000 (أيزو المشاركة المجتمعية)، لتكون الشركة واحدة من أوائل الشركات الحكومية الحاصلة عليه.