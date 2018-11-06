سيلفى مع الرئيس.. العداءة منال رستم تكشف كواليس صورتها مع السيسى

كتبت أسماء نصار

كشفت العداءة منال رستم كواليس التقاطها سيلفى مع الرئيس السيسى اليوم وقالت العداءة المصرية ومتسلقة الجبال التى شاركت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ماراثون الدراجات صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، إن اختيارها للمشاركة فى الماراثون تجربة لم تكن تحلم بها، مشيرة إلى أنه أعطائها الفرصة لتشجيع أبناء بلدها على الرياضة .

وأضافت رستم، لـ"اليوم السابع"، أن المسافة التى قطعوها فى ماراثون الدراجات 8 كيلو على منذ الساعة السادسة صباحا، مشيرة إلى أن الماراثون من الناحية التنظيمية كان على أعلى مستوى والدراجات من الناحية التقنية كانت جيدة.

وأضافت العداءة المصرية ومتسلقة الجبال: "الرئيس السيسي أوضح لنا أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات خاصة فى حضور أجانب من مختلف دول العالم وأنها توضح لهم أننا نقدر الرياضة وننشر السلام وأن مصر آمنة وأى حد يقدر يجي ويشارك".

ولفتت رستم، إلى أنها طلبت التقاط صورة مع الرئيس ورحب بذلك، مؤكدة على أنه شخص شديد التواضع، فقد دار بينهم حديث قصير على هامش الماراثون وأعربت له عن انبهارها بمهارته فى الماراثون أخبرها أنه يمارس رياضة الدارجات يوميا لمسافة 30 كيلو مترا.



