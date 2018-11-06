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سفير اليابان بالقاهرة: الإمام الأكبر واحد من أهم الشخصيات المؤثرة فى العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:43 م
سفير اليابان بالقاهرة: الإمام الأكبر واحد من أهم الشخصيات المؤثرة فى العالم جانب من لقاء شيخ الأزهر وسفير اليابان
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  ماسكي نوك سفير اليابان الجديد بالقاهرة.

هنأ فضيلة الإمام الأكبر السيد السفير بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده فى القاهرة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهمته الدبلوماسية لتوثيق العلاقات المتميزة بين مصر واليابان.

وأبدى فضيلة الإمام الأكبر ترحيب الأزهر الشريف بالتبادل العلمى والثقافى بين الأزهر والجامعات اليابانية، وزيادة عدد الطلاب اليابانيين الدارسين بالأزهر، واستقدام الأئمة اليابانيين لتدريبهم على أهم المفاهيم والقضايا المعاصرة، موضحًا أن تعليم الإسلام لمسلمى اليابان فى الأزهر يضمن استمرار حالة الاستقرار والعيش المشترك بين المواطنين اليابانيين.

من جهته جدد سفير اليابان بالقاهرة دعوة الحكومة اليابانية للإمام الأكبر لزيارة اليابان، مؤكدًا أن بلاده تنتظر هذه الزيارة المهمة لفضيلته، وتحرص على الاستفادة من آرائه وأفكاره، باعتباره واحدًا من أهم الشخصيات المؤثرة والصانعة للسلام في مصر والعالم، ويرأس أعلى مرجعية إسلامية تنشر الوسطية فى العالم.

وأعرب ماسكى نوك عن تطلع بلاده لأن يكون للأزهر دور أكبر فى المجتمع اليابانى، لضمان حالة الاستقرار والتعايش بين مكونات المجتمع اليابانى، ولتصحيح الصورة المغلوطة التى روج لها الإرهابيون عن الإسلام باستخدام تفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية.


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