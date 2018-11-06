سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-11-2018

كتبت أمنية جلال

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6-11-2018، وبلغ 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك وبلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع