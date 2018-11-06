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سامح عاشور ينهى مشكلة دوائر الأسرة بالجيزة بنقلها الى "زينهم "

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:29 م
سامح عاشور ينهى مشكلة دوائر الأسرة بالجيزة بنقلها الى "زينهم " سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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قالت نقابة المحامين ،إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وافق على قرار المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى،بنقل 6 دوائر لنظر منازعات شئون الأسرة الخاصة بأقسام الجيزة، والعمرانية، وبولاق الدكرور، ومركز وقسم إمبابة، والدقي، والعجوزة، والوراق، من مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إلى القاعة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة رقم 19 بالطابق الثاني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم . 
 
وأضافت النقابة فى بيان لها أن هذا القرار جاء مراعاة للمحامين والمتقاضين، وتخفيفا للأعباء والمشقة عليهم من الانتقال من محال إقامتهم إلى مقر المحكمة،مشيرا الى أن محكمة الاستئناف حددت دور الأول من ديسمبر لتنفيذ القرار، بعد حصر القضايا الخاصة بالأقسام السابقة التي كانت منظورة أمام الدوائر بالتجمع الخامس، والخاصة بنقل الأقسام المنوه عنها إلى دوائرها الجديدة بزينهم للفصل فيها. 
 
وأوضح البيان ، أن  المستشار رضا شوكت ، قرر نقل قضايا الأسرة الخاصة بأقسام الهرم، وأكتوبر أول وثان، والبدرشين، والعياط، والصف، والواحات البحرية، وأوسيم، ومركز الجيزة إلى مأمورية استئناف 6 أكتوبر،وتمثل تلك القضايا المقيدة بدوائر الأسرة بالجيزة نسبة 60% من عدد القضايا المطروحة على دوائر نظر منازعات الأسرة باستئناف القاهرة،كما أصدر المستشار رضا شوكت  ، تعليمات لجميع دوائر المحكمة والعاملين بها بأن تكون الأوراق الرسمية ومحاضر الجلسات موقعا عليها بتوقيع ثلاثي مقروء يكشف عن اسم صاحبه، حتى يمكن إجراء المضاهاة عليه، إذا ما تم الطعن على الأوراق بالتزوير، بهدف تحديد المسئوليات، ومنع التلاعب، ومواجهة جميع الثغرات".
 
ونوهت النقابة، الى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،كان قد التقى المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتشاور حول سبل إنهاء معاناة انتقال المحامين المتقاضين من الجيزة بأطراف استئناف الأحكام الصادرة عن دوائر شئون الأسرة بالجيزة وضواحيها إلى مقر الانعقاد السابق فى التجمع الخامس.
 
 

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