حصاد الأخبار.. حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث تمهيدا لإيقافها

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بنك ناصر الاجتماعى

الطقس

بطاقات التموين

منظمة خريجى الأزهر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

غادة والى وزيرة التضامن

وزارة الأوقاف

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

دار الافتاء المصرية