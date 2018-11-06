video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الأخبار.. حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث تمهيدا لإيقافها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:00 م
حصاد الأخبار.. حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث تمهيدا لإيقافها مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

ننشر موافقات "الزراعة" على 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

تعرف على طريقة صرف المعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعى من منافذ فورى
 

بنك ناصر الاجتماعى 

 

غدا طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة
 

الطقس 

 

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها
 

بطاقات التموين 

منظمة خريجى الأزهر : خطة داعش لمهاجمة الكيانات المالية سرقة باسم الدين
 

 

منظمة خريجى الأزهر

التأمين الصحي يتعاقد لعلاج المنتفعين في هيئة المستشفيات التعليمية
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

وزيرة الهجرة تطلق منصة إلكترونية لشباب المصريين فى الخارج من منتدى شباب العالم
 

غادة والى وزيرة التضامن 

 

فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات التابع للأوقاف
 

وزارة الأوقاف

 

الصحة تعلن إصابة 17 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

مرصد الإفتاء:الأسبوع الأخير من أكتوبر شهد موجة كبيرة من العمليات الإرهابية بالعالم
 

دار الافتاء المصرية 

 

5 أسباب حقيقية وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.. تعرف عليها
 

مراكز الدروس الخصوصية
مراكز الدروس الخصوصية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى بجلسة "الأمن المائى": دور الشباب كبير فى التوعية بالتغير المناخى

وزيرة الهجرة تلتقى شقيقتين مصريتين من أشهر عازفى الموسيقى باسكتلندا

مرصد الافتاء

الأوقاف

الصحة

الهجرة

التموين

الزراعة

المعاشات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة