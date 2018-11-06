حصاد الأخبار.. حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث تمهيدا لإيقافها

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
ننشر موافقات "الزراعة" على 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
تعرف على طريقة صرف المعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعى من منافذ فورى
بنك ناصر الاجتماعى
غدا طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة
الطقس
حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها
بطاقات التموين
منظمة خريجى الأزهر : خطة داعش لمهاجمة الكيانات المالية سرقة باسم الدين
منظمة خريجى الأزهر
التأمين الصحي يتعاقد لعلاج المنتفعين في هيئة المستشفيات التعليمية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
وزيرة الهجرة تطلق منصة إلكترونية لشباب المصريين فى الخارج من منتدى شباب العالم
غادة والى وزيرة التضامن
فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات التابع للأوقاف
وزارة الأوقاف
الصحة تعلن إصابة 17 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
مرصد الإفتاء:الأسبوع الأخير من أكتوبر شهد موجة كبيرة من العمليات الإرهابية بالعالم
دار الافتاء المصرية
5 أسباب حقيقية وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.. تعرف عليها
مراكز الدروس الخصوصية
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