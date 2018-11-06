حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق.ويستمر هطول زخات متفرقة من الأمطار على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد الى المرتفعات الجبلية الجنوبية أحياناً، كما يتوقع استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية فوق الجبال بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة وضبابية إجمالاً في عموم المناطق، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.