"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهم "بأحداث عين شمس"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة المتهم أحمد عيد ربيع بقضية "أحداث عين شمس".

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وكان المتهم قد واجه اتهامات بأنه وآخرين فى غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابى.