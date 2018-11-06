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جامعة النهضة تشارك بالمؤتمر القومى الرابع لأطباء وطلاب الأسنان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:18 م
جامعة النهضة تشارك بالمؤتمر القومى الرابع لأطباء وطلاب الأسنان جامعة النهضة تشارك بالمؤتمر القومى الرابع لأطباء وطلاب الأسنان
وائل ربيعى
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شاركت كلية طب الفم والأسنان جامعة النهضة كراعي رسمي (Platinum Sponsor) في المؤتمر القومي الرابع لأطباء وطلاب الأسنان (4th National Congress For Young Dentists and Dental Students) بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة والذى أقيم على مدار يومين.

وتبنت الجامعة تنظيم المؤتمر، وكان الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة رئيساً شرفياً للمؤتمر، والدكتورة جيلان الجندى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيساً للمؤتمر، والدكتور محمد المفتى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون المجتمع وتنمية البيئة وتعليم طب الأسنان المستمر سكرتير عام المؤتمر.

وتضمن المؤتمر ٤٨ محاضرة علمية و ٨ بث حي مباشر (Live show) وعشر ورش عمل (Workshops) بمختلف التخصصات في مجال طب الأسنان، كما تضمن المؤتمر معرضاً لمستلزمات طب الأسنان.

وشارك بالمؤتمر الدكتورة هالة هزاع رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة، والدكتور عمر بدران رئيس قسم العلاج التحفظي، والدكتور حسام برغش أستاذ مساعد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بإلقاء المحاضرات العلمية، بينما قام الدكتور محمد المفتي بعمل بث حي مباشر (Live show) لعملية جراحية لزراعة سنة أمامية وتعويض العظام المتآكلة بزراعة عظام حول الزرعة.

وشاركت الجمعية العلمية لكلية طب الفم والأسنان جامعة النهضة في تنظيم المؤتمر والحضور لتحقيق أعلى استفادة علمية لطلاب الكلية وذلك بحضور طلابي مميز، حيث حضر المؤتمر أكثر من 280 طالباً وطالبة.

 


 

 

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