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تنمية الصادرات: مصر تشارك بأكبر معرض بقطاع معالجة وتصنيع الأغذية بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:27 ص
تنمية الصادرات: مصر تشارك بأكبر معرض بقطاع معالجة وتصنيع الأغذية بالشرق الأوسط جانب من المعرض
كتب إسلام سعيد
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انطلق اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر، فعاليات معرض جلفود للتصنيع الغذائى الذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات خلال الفترة من 6-8 نوفمبر بمدينة دبى بمركز التجارة العالمى، بمشاركة 22 شركة مصرية بمساحة الجناح المصرى 388 مترا مربعا.
 
وأوضحت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يضم 22 شركة مصرية منهم 6 شركات فى مجالى التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف و16 شركة فى مكونات التصنيع الغذائى، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات المصرية فى هذا المعرض يأتى فى اطار خطة وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتنفيذا لخطة المعارض الدولية العام الجارى.
 
وأضافت الشوربجى فى بيان لها، أن معرض جلفود للتصنيع، يعد أكبر معرض تجاري في قطاع معالجة وتصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 
 
ويشارك به 1600 شركة دولية من أكثر من 60 دولة، حيث يتوقع وجود أكثر من 35 ألف مشترى بالمعرض يحضرون للبحث عن مصادر لأحدث مكونات وآلات تصنيع الغذاء مما يتيح الفرصة للشركات المصرية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وعقد العديد من الصفقات التصديرية وهى الهدف الأساسى من المشاركة فى المعرض.
 
كما صرح تيمور عصام مدير الجناح المصرى بمعرض جلفود إلى أن أهمية المشاركة المصرية،تأتى للاستفادة من التواجد بين أكبر موردى المكونات الغذائية، والتغليف، والخدمات اللوجستية، ومصنعي الأغذية والمشروبات العالميين.
 
وتتوقع الهيئة العائد المتوقع من تنظيم المشاركة المصرية بالمعرض زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية، والحفاظ على تواجد الشركات المصرية في احد أهم معارض القطاع وتقديم تمثيل أكثر احترافية للشركات المصرية، ودراسة منتجات الدول المنافسة في الأسواق المختلفة.
 
وتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجارى مخاطبة التجار والمشتريين الاماراتيين وأصحاب الشركات الكبيرة لعقد لقاءات ثنائية مع أصحاب الشركات المصرية و تحديد مواعيد من قبل الشركات والتجار على هامش المعرض، معرفة متطلبات الأسواق الدولية.
 
ويأتى المعرض فى ظل زيادة الطلب على آلات تصنيع الأغذية والمكونات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعد الأسرع نمواً على مستوى العالم في تصنيع الأغذية والمشروبات، واختيار الهيئة لتنظيم هذا المعرض من أجل استفادة مصرمن هذا النمو المتسارع لما للشركات المصرية من الخبرة الكبيرة فى هذا المجال يجعلها تحقق العديد من الصفقات التصديرية المتوقعة خلال فترة المعرض، إذ يسعى المشترون في هذا السوق خلف الابتكار والكفاءة وتحسين جودة المنتجات، ومرونة الإنتاج .
 
 
 
 

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