تعيين قائد جديد للأركان العامة للجيوش فى موريتانيا

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أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيزاليوم الثلاثاء مرسوما بتعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين قائدا للأركان العامة للجيوش.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المرسوم تضمن - كذلك - تعيين اللواء البحرى اسلكو الشيخ الولى قائدا مساعدا للأركان العامة للجيوش، والعقيد بحرى أحمد سعيد بن عوف قائدا للأركان البحرية.

كما تم تعيين اللواء حبيب الله النهاه مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن.

وكان الفريق أول محمد ولد الغزوانى الذى تولى قيادة الأركان الموريتانية طيلة الأعوام الماضية قد عين الأسبوع الماضى وزيرا للدفاع.