تعرف على مشروع محور دراو الجديد × 7 معلومات.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

انتهت وزارة النقل، من إجراءات الإسناد الخاصة بمشروع محور دراو الجديد على نهر النيل بمحافظة أسوان، وجاري إعداد الرسومات الخاصة به، ويستعرض "اليوم السابع" 7 معلومات حول المحور الجديد.

1- يقع موقع إنشاء محور دراو الجديد على ضفاف نهر النيل أمام منطقة الطويسة بمركز دراو محافظة أسوان.

2- يربط المحور بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة / أسوان" بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة / أسوان".

3- يبلغ طوله 18 كيلو متر.

4- ويبلغ عرضه 21 متراً.

5- تبلغ تكلفته الإنشائية نحو 1,356 مليار جنيه.

6- مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهراً.

7- يأتى تنفيذ محور دراو الجديد ضمن أولويات وزارة النقل فى إنشاء شبكة طرق جديدة بالصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل.



بيانات تفصيلية حول المحور



بيانات تفصيلية حول المشروع



خريطة المشروع



موقع الإنشاء