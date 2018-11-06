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تعرف على طريقة صرف المعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعى من منافذ فورى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:24 ص
تعرف على طريقة صرف المعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعى من منافذ فورى بنك ناصر - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة
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يبدأ بنك ناصر الاجتماعى، خلال الأيام المقبلة تنفيذ خدمة جديدة للمواطنين، تتمثل فى صرف المعاشات  والمرتبات المحولة إلى البنك من منافذ شركة فورى، تسهيلا على المواطنين فى صرف معاشاتهم من أى منفذ قريب لهم.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن كيفية صرف المعاشات المحولة من بنك ناصر الاجتماعى من منافذ شركة فورى.

1- يتقدم صاحب المعاش إلى أى فرع لبنك ناصر بطلب يتضمن رغبته فى صرف المعاش من منافذ شركة فورى.

2- يمكن للشخص صرف معاشه من أى منفذ لشركة فورى على مستوى الجمهورية.

3- عدد مستحقى المعاشات المحولين لبنك ناصر 359 ألف مستفيد.

4- عدد من يحولون مرتباتهم شهريا إلى بنك ناصر 127 ألف عميل.

5- يوجد  أكثر من 80 ألف منفذ لشركة فورى على مستوى الجمهورية تتيح صرف المعاشات لعملاء بنك ناصر.

6- الخطوة التى اتخذها بنك ناصر الاجتماعى تأتى لتقليل الزحام والتخفيف من التكدس على فروع البنك وصرف المعاش بصورة لائقة.


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