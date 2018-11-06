ترشيح الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين بالاياتا لمقعد الشرق الأوسط

كتب ـ أحمد مصطفى - أحمد حمادة

افتتح اليوم، الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية العامة رقم 51 للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، أولي جلسات الجمعية والتي تستضيفها شركة مصر للطيران خلال الفترة من 5 وحتى 7 نوڤمبر الحالي في القاهرة.

وفي بداية الجلسة المفتوحة رحب عادل بوفود الدول الأعضاء وضيوف الجمعية، ثم أعلن بدء الجلسة بالالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار والمصادقة على جدول الأعمال وأيضا على محضر الجمعية العامة الخمسين.

وأعقب ذلك كلمة عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للـ AACO حيث استعرض تقريره عن حال الصناعة، الذي أكد أنه على الرغم من تراجع مستوى النمو في حركة النقل الجوي في الفترة الأخيرة والتي بلغت4.8 ٪ خلال الثمانية أشهر الأولي في2018، إلا أنها لازالت تسجل نموا إيجابيا، مشيرا إلى أن الاتحاد عمل في المرحلة الماضية على 3 مجالات رئيسية سيستمر في العمل عليها خلال المرحلة المقبلة وهي عدة خطوات على مستوى السياسات الجوية مع العديد مع المنظمات والاتحادات العربية والاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف المعنية. أما ثانى الإجراءات فهي توصية الاعضاء على ترشيد النفقات مع الالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار، وأخيرا السعي الدائم مع شركاء الصناعة لتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة بمجال النقل الجوي.

وألقى بعد ذلك عبد النبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني كلمة عن المواضيع المشاركة بين المنظمة والاتحاد. مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية هي تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وإحياء اتفاقية دمشق، وهو ما ستعمل عليه المنظمة في الفترة القادمة بالتعاون مع الأكو. بالإضافة إلى تحدي تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ومن أهمها المطارات. وتتطلع المنظمة إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة المنظمات العاملة في هذا المجال لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الطيران.

وأعقبه تقرير لإلكسندر دى چونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لمنظمة الأياتا عن شئون الصناعة، تحدث فيه عن تعاون الأياتا والأكو في تحسين قطاع النقل الجوي في مصر والشرق الأوسط، وعلى المعنيين بهذه الصناعة التعاون مع بعضهم البعض ومع الحكومات لإدراك حجم الإمكانيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل في محيطها. مضيفا أن أهم الأولويات التي يجب أن توضع في الاعتبار هي الأمن والسلامة وعلى نفس المستوى تأتي أهمية الاستدامة، مشيرا إلى دور الحكومات التي يجب أن تبذل المزيد من التعاون والاتحاد سواء في إنشاء بنية تحتية تستوعب النمو وما يتعلق بسياسات التكاليف والضرائب.

وانتهت اعمال الجلسة بعرض لشركة ايرلينك حول الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية.

ووافقت الجمعية العامة علي ترشيح الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين بالاياتا لمقعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدأ مع نهاية الجمعية العامة رقم 75 لعام 2019 التي ستنعقد بمدينة سول الكورية.











