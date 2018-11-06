تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 8 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.