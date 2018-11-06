تحرير 1648 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1648 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وضبطت الحملات 28 مركبة بدون لوحات معدنية، وتحرير 11 مخالفة دراجة نارية، و65 انتظار خاطئ، و63 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و1403 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلا عن ضبط حالة تعاطى مواد مخدرة من إجمالى 8 حالات خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصا على أمن وسلامة المواطن.