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بيطري المنيا يضبط 742 كيلو لحوم غير صالحة فى 3 مراكز

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:05 م
بيطري المنيا يضبط 742 كيلو لحوم غير صالحة فى 3 مراكز لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي
فريق المحافظات
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ضبطت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين 742 كيلو لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطرى فى 3 مراكز وهى سمالوط والمنيا وديرمواس بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 9 محاضر بإجمالى 742.100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى منها 83.100 كجم لحوم بقرى بمركز سمالوط و459 كجم لحوم مجمدة ومصنعة بمركز المنيا و200 كجم لحوم بقرى غير صالحة بقرية دلجا مركز ديرمواس مشيرا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقا للشروط والضوابط المتبعة.

وأكد عثمان، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى .


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