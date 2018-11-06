بعد اتهامه بدعم إيران.. أردوغان: محادثاتنا مع أمريكا حول بنك خلق إيجابية

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن بنك خلق التركى الحكومى تسير على مسار إيجابى وأضاف أنه بحث المسألة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأدلى أردوغان بهذا التصريح للصحفيين فى أعقاب اجتماع برلمانى مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية فى أنقرة.

وقضت محكمة أمريكية فى مايو الماضى بسجن مسؤول تنفيذى من بنك خلق لمساعدته طهران على مراوغة العقوبات الأمريكية. ويواجه بنك خلق غرامات أمريكية محتملة فيما يتعلق بالقضية.