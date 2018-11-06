اليوم.. الرئيس السيسى يشهد ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات ثرية وحوارات متنوعة حول قضايا السلام والإبداع والتطوير، كما انطلقت خلال أيام المنتدى عدة أنشطة وفعاليات أهمها النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، ومسرح شباب العالم، ومنصة الإبداع والابتكار ”Freedom. E"، ومنطقة ريادة الأعمال Start up Vein، بالإضافة إلى ماراثون السلام بالدراجات.
وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى في تمام الساعة الخامسة مساءا، ثم يعقبها الحفل الختامي للمنتدى، والذي سيكرم الرئيس السيسي خلاله مجموعة من الشباب المبتكرين والمبدعين من مختلف دول العالم.
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