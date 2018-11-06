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اليوم.. الرئيس السيسى يشهد ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:30 م
اليوم.. الرئيس السيسى يشهد ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات ثرية وحوارات متنوعة حول قضايا السلام والإبداع والتطوير، كما انطلقت خلال أيام المنتدى عدة أنشطة وفعاليات أهمها النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، ومسرح شباب العالم، ومنصة الإبداع والابتكار ”Freedom. E"، ومنطقة ريادة الأعمال Start up Vein، بالإضافة إلى ماراثون السلام بالدراجات.

 

وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى في تمام الساعة الخامسة مساءا، ثم يعقبها الحفل الختامي للمنتدى، والذي سيكرم الرئيس السيسي خلاله مجموعة من الشباب المبتكرين والمبدعين من مختلف دول العالم.


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