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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" محاكمة ،أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامح سليمان، سماع الشهود فى إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

 


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