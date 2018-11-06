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الناتو يدعو طالبان لوقف الأعمال العدائية والانضمام لمحادثات السلام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:34 م
الناتو يدعو طالبان لوقف الأعمال العدائية والانضمام لمحادثات السلام الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج
أ ش أ
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى إلى وقف الأعمال القتالية والانضمام إلى محادثات السلام.
وشدد ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى أوردته وكالة أنباء /خامة/ الأفغانية - على ضرورة أن تعى حركة طالبان أن الاستمرار فى القتال لن يجدى نفعا..مشيرا إلى أنه يجب أن تنضم طالبان إلى طاولة المفاوضات. 
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى جميع الدول الإقليمية إلى لعب دور محورى فى أفغانستان..مؤكدا أن عملية السلام يجب أن تشمل كافة الأطياف.
وقال ستولتنبرج : "على حركة طالبان أن تعى أن استمرار الحرب لا طائل منه ، وإذا كانت تريد مستقبلا أفضل للبلاد فعليها الجلوس إلى طاولة الحوار".
من جانبه..قال الرئيس الأفغانى : "ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر" .. مؤكدا أنه يثمن ويدعم الجهود التى يقودها المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان زلماى خليل زاد.


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