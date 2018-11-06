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المباحث تتحرى عن نشاط "لبان" فى التنقيب عن الآثار بالجمالية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:00 ص
المباحث تتحرى عن نشاط "لبان" فى التنقيب عن الآثار بالجمالية تنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للبنان تخصص فى التنقيب عن الآثار فى منطقة الجمالية. 

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

وكان قد نجح ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، فى القبض على "مصطفى ا ع" 40 سنة، لبان، أثناء قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ملكه، وتم تحرير محضر بالوقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الفحص عثر بداخل العقار على حفره قطرها 2 متر × 1.5 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن عربة يد حديدية، 3 جردل بلاستيك، 3 خراطيم مختلفة المقاسات، 3 جاكوش، أجنة حديدية، سلك كهربائى بمشترك ولمبة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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