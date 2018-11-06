القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بحلوان

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، من القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه.

وكانت البلاغات تعددت أمام العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تفيد قيام عاطل بسرقتهم بالإكراه والإدعاء بأنه ضابط شرطة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهم يدعى "محمود .س" عاطل، وأنه انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين وإرهابهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك محضر برقم 30527 وباشرت النيابة التحقيق.