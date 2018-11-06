القبض على سائق و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على سائق و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "نورالدين.ال.ع" 15 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.م.ا" 30 عاما سائق مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "محمد.و.ا" 29 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "عبد المسيح.ث.س" 17 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "ضاحى.م.ض" 19 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "سكين".