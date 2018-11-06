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الصين تقول إانها مستعدة لمحادثات مع أمريكا ولا ترى رابحا فى حرب تجارية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:52 ص
الصين تقول إانها مستعدة لمحادثات مع أمريكا ولا ترى رابحا فى حرب تجارية نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان
رويترز
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قال وانج تشى شان، نائب الرئيس الصينى، اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لاجراء مناقشات مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات التجارية لأن المواجهة ستضر بأكبر اقتصادين فى العالم. وتبادلت بكين وواشنطن فرض رسوم على السلع فى الأشهر الأخيرة فى خلاف مرير ومتصاعد هز الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمى.

والأنظار موجهة الآن لاجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره الصينى فى نهاية الشهر. وهدد ترامب بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 267 مليار دولار اذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجارى.

وقال وانج خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد فى سنغافورة "ترغب كل من الصين والولايات المتحدة فى أن تشهد تعاونا اقتصاديا وتجاريا أكبر".

وتابع "الجانب الصينى مستعد لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التجارة يقبلها الجانبان".

وأضاف "يواجه العالم الآن مشاكل رئيسية تتطلب تعاونا وثيقا بين الصين والولايات المتحدة". وقال "لدينا اعتقاد راسخ بأن الصين والولايات المتحدة ستحققان مكاسب من التعاون وستخسران نتيجة للمواجهة".

وجدد وانج تصريحات الرئيس شى أمس الاثنين خلال معرض تجارى كبير حيث قال إن بكين ستتبنى انفتاحا أكبر وسط خلافات متزايدة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الذى من المقرر أن يلتقى مع شى خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى وقت لاحق من الشهر الجارى، إن الصين تريد التوصل لاتفاق. وتابع "إذا تمكنا من إبرام اتفاق جيد ومنصف فسنفعل، ولن نفعل إذا لم يكن كذلك".

 

 


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