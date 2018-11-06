video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تبدى استعدادها لتوسيع الاستثمار والتعاون مع ليتوانيا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:09 ص
الصين تبدى استعدادها لتوسيع الاستثمار والتعاون مع ليتوانيا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الصين "شى جين بينج" استعداد بلاده توسيع الاستثمارات الثنائية مع ليتوانيا، وتعزيز التعاون فى التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية، والطاقة الجديدة والليزر والزراعة.
وقال الرئيس الصينى - خلال لقائه مع رئيسة ليتوانيا "داليا جريباوسكايت" على هامش حضورها معرض الصين الدولى الأول للاستيراد في شنجهاى - إن بلاده تعطي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع ليتوانيا، باعتبارها دولة مهمة فى بحر البلطيق وشريكة مهمة بالنسبة للصين فى وسط وشرق أوروبا، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تدعيم وتعميق الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض وشواغلهما الأساسية.
وأضاف بينج أن الصين مستعدة للدمج بين استراتيجيات التنمية مع ليتوانيا ودعم التعاون في مبادرة الحزام والطريق، معربا عن أمله أن تستغل ليتوانيا معرض شنجهاي للواردات لتقديم منتجاتها.
وتابع بينج أنه يتعين على البلدين توسيع التبادلات الشعبية ودعم التبادلات الخاصة وتعزيز التعاون على المستوى المحلي، وحماية التعددية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ومجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
من جانبها، قالت رئيسة ليتوانيا "داليا جريباوسكايت" إن بلادها معجبة بالتنمية السريعة التي حققتها الصين، وتشيد بالمعرض الذي يمثل خطوة استراتيجية وفقا للظروف الحالية، وتؤمن بأن باب الصين لن يغلق وستخلق فرصا عظيمة لجميع الدول.
وأوضحت أن الصين تلعب دورا أكثر أهمية في الشؤون العالمية، وأن ليتوانيا تأمل في تعزيز التعاون الشامل مع الصين وتدعيم التعددية والتجارة الحرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تؤكد أهمية تعزيز الدعم السياسى المتبادل مع الإمارات

الرئيس البرازيلى المنتخب يؤكد أهمية العلاقات مع الصين

الصين والتشيك تؤكدان أهمية بناء اقتصاد عالمى مفتوح ومعارضة الحمائية

الصين

شى جين بينج

ليتوانيا

معرض الصين الدولى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة