الصين تبدى استعدادها لتوسيع الاستثمار والتعاون مع ليتوانيا

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أكد رئيس الصين "شى جين بينج" استعداد بلاده توسيع الاستثمارات الثنائية مع ليتوانيا، وتعزيز التعاون فى التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية، والطاقة الجديدة والليزر والزراعة.

وقال الرئيس الصينى - خلال لقائه مع رئيسة ليتوانيا "داليا جريباوسكايت" على هامش حضورها معرض الصين الدولى الأول للاستيراد في شنجهاى - إن بلاده تعطي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع ليتوانيا، باعتبارها دولة مهمة فى بحر البلطيق وشريكة مهمة بالنسبة للصين فى وسط وشرق أوروبا، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تدعيم وتعميق الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض وشواغلهما الأساسية.

وأضاف بينج أن الصين مستعدة للدمج بين استراتيجيات التنمية مع ليتوانيا ودعم التعاون في مبادرة الحزام والطريق، معربا عن أمله أن تستغل ليتوانيا معرض شنجهاي للواردات لتقديم منتجاتها.

وتابع بينج أنه يتعين على البلدين توسيع التبادلات الشعبية ودعم التبادلات الخاصة وتعزيز التعاون على المستوى المحلي، وحماية التعددية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ومجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

من جانبها، قالت رئيسة ليتوانيا "داليا جريباوسكايت" إن بلادها معجبة بالتنمية السريعة التي حققتها الصين، وتشيد بالمعرض الذي يمثل خطوة استراتيجية وفقا للظروف الحالية، وتؤمن بأن باب الصين لن يغلق وستخلق فرصا عظيمة لجميع الدول.

وأوضحت أن الصين تلعب دورا أكثر أهمية في الشؤون العالمية، وأن ليتوانيا تأمل في تعزيز التعاون الشامل مع الصين وتدعيم التعددية والتجارة الحرة.