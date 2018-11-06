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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:38 م
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السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى الفيوم دون إصابات

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:07 م
السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى الفيوم دون إصابات حريق منزل - صورة أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب فى منزل بعزبة مرعب بقرية المظاطلي بمركز طامية، والذى أسفر عن احتراق السقف وبعض محتويات المنزل دون إصابات أو وفيات.
 
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بعزبة مرعب بقرية المظاطلى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون حدوث إصابات أو وفيات، وتبين أن الحريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 80 متر، مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المواطن "محمد.ع" 55 سنة عامل، وأسفر الحريق عن احتراق سقف المنزل ومحتويات غرفة النوم ونفوق رأسى ماشية بقرى.

وقال شقيق وابن مالك المنزل، إن سبب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية داخل المنزل، ولم يتهما أحد بالتسبب فى نشوب الحريق حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5898 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

 

 


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