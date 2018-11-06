السيسي يرصد 3 معوقات لسد النهضة.. ويؤكد: متفائلون بالقيادة الإثيوبية الجديدة

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه حدث تغيير كبير فى العلاقة مع إثيوبيا خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن كل التوصل المباشر كان إيجابيًا، ونحتاج لتحويل هذا الكلام إلى اتفاقية ملزمة، متابعًا: "ونحن مع حق إثيوبيا فى التنمية لكن ليس على حساب حياة المصريين".

وأضاف الرئيس خلال لقائه بممثلى وسائل الإعلام الأجنبى فى شرم السيخ اليوم، أن هناك 3 معوقات فقط فيما يتعلق بسد النهضة، وهى عملية ملء الخزان لا تؤثر على حصة مصر المائية بأى شكل، وألا يستخدم السد لأهداف أو لأغراض سياسية، وأن يكون هناك اتفاقا على فترة ملء الخزان عن طريق اللجان الفنية التى تناقش هذا الأمر.

وأوضح السيسي، أن اللجان الفنية لم تصل إلى مستوى نطمئن منه أن يريحنا ويريح القضية، مضيفًا:"متفاءلون جدًا بالمؤشرات الجيدة والقيادة الإثيوبية الجديدة".

وأشار الرئيس، إلى أن العلاقة تتحسن بين إثيوبيا وإريتريا والصومال وكذلك جيبوتى، كما أن جنوب السودان تستقر، وهذا كله يصب فى المصالح المشتركة.