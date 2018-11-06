السيسي: مصر لن تنكفئ على نفسها وتحركنا مرتبط بتأثيرات الآخرين

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن مصر لم تنكفئ على نفسها فى الداخل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى النظر إلى المنطقة والتطورات التى حدثت فيها.

وأضاف الرئيس فى رده على سؤال الصحفى تيسير نعمات من جريدة الغد الأردنية، ضمن لقاؤه ممثلى وسائل الإعلام الأجنبى، على هامش منتدى شرم الشيخ، أن الواقع صعب للغاية والقدرة على التحرك مرتبطة بتحركات وتأثيرات الآخرين.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التحرك المصرى أو حتى العربى ربما لا يقوم بالأهداف التى نتمناها من سرعة حل القضية، لأن العناصر المتشابكة داخل هذه الدول تمثل صعوبة كبيرة فى إيجاد مخرج لها.

وأكد السيسي، على أن هناك دولا لديها أزمات عمرها 30 و40 سنة "ومخلصتش"، وكل أزمة تستمر فترة طويلة يصعب إيجاد حل لها بسهولة، متابعًا: "تحركنا مرتبط بقدرتنا على التأثير وقدرتنا على التأثير مرتبطة بإمكانياتنا،والقضايا مبقاش حلها بإيدينا فى المطلق".

وأشار الرئيس، إلى أن الأمن القومى العربى قبل 2011 مختلف عن بعد 2011، متابعًا: " هناك تنسيق بيننا وبين أشقاءنا فى الأردن وفِى منطقة الخليج، والطرح المصرى فيما يخص الأمة يؤم أننا نستطيع حتى فى حالة الانكشاف الموجودة حاليا".