السودان تحول معسكرات النازحين بشمال دارفور إلى مخططات سكنية

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أعلن والى ولاية شمال دارفور بالسودان، الشريف محمد عباد سموح، تحويل معسكرات زمزم والسلام وأبوشوك للنازحين، إلى مخططات سكنية حضرية تتبع لمدينة الفاشرعاصمة الولاية، موجهًا جهات الاختصاص بوزارة التخطيط العمرانى للبدء فى توزيع القطع السكنية للراغبين ومنحهم شهادت بحث الملكية.

وأكد الوالى - خلال زيارته للمعسكرات ولقائه بقياداتها اليوم الاثنين، برفقة رئيس المجلس التشريعى عيسى محمد عبد الله والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع - أن الخيارات ما تزال مفتوحة للنازحين فى العودة أو التوطين والإدماج فى المجتمع، مجددًا وقوف حكومته ومساندتها للخيارات الثلاثة.

وأشاد الوالى بالجهود التى ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع فى تعزيز السلام ودعم الاستقرار والمساهمة فى التنمية والإعمار بالولاية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التشريعى وقوف الجهاز التشريعى مع قضايا النازحين وإنفاذ مشروعات العودة الطوعية، أو الإدماج أو التوطين، داعيًا إلى ضرورة توفير الخدمات لسكان المخططات الجديدة كحقوق أساسية.

وبدوره، أكد قائد قوات الدعم السريع، استمرار القوات فى دعم الاستقرار وتأمين قرى العودة الطوعية، بجانب مواصلة مسيرتها فى المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة، منوهًا باستعدادهم للمساهمة مع حكومة الولاية فى دفع رسوم التخطيط السكنى للنازحين.