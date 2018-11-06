الرئيس السيسى فى حواره لـ"زوريال إدوالى": أتمنى أن يتذكرنى الناس بالعمل الصالح

كتب محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى أصر على تغيير الواقع لواقع أفضل، لافتاً إلى أن الشعب المصرى كان مستعدا لتحمل تكلفة التطوير والتقدم، وتحمل المشاق التى تتبعها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالى على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، على فضائية "DMC"، أن الشعب المصرى رفض الفاشية والتمييز على أساس دينى، ورفض التطرف والغلو، وتحرك بالملايين، لتكون مصر دولة محبة لنفسها وشعبها والعالم كله.

وأكد الرئيس السيسى، أن منتدى شباب العالم رسالة سلام من الشباب المصرى لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن المصريين تحملوا إجراءات صعبة وبذلوا جهدا جباراً فى كافة المجالات.

إرادة المصريين هى السبب الرئيسى فى نجاح المسار الذى نسير فيه

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإجراءات الاقتصادية لم تكن تنجح إلا بتحمل الشعب المصرى للمصاعب الناتجة عنها، مضيفا أن إرادة المصريين هى السبب الرئيسى فى نجاح المسار الذى نسير فيه، مؤكدا أن الشباب هو الأمل والمستقبل والقدوة ويجب أن يعمل لتحقيق أحلامه.

وأضاف، أن الجهد الذى يبذله الشعب المصرى محل تقدير من شعوب العالم، مضيفا أن الإرهاب والتطرف أبرز التحديات التى واجهت مصر خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الروح الموجودة حاليا لدى شعب المصرى فى محبة الآخر من أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها.

الإعلامية الشابة زوريال تهدى الرئيس السيسى كتابًا عن "الملهمين"

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالته للشباب، قائلًا: "إن الأمل فيكم وبكم.. لا تفقدوا ثقتكم بأنفسكم الأمر يتطلب جهدا وصبرا، وأتمنى الناس تفتكرنى أننى قدمت عملا صالح لشعبى والبشرية كلها".

وأضاف فى حواره على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر دولة سلام ومحبة، وحريص على أن تبرز وتصدر للعالم الأمن والسلام والمحبة بين الناس وبعضها البعض.

وفى ختام حواره، قامت الإعلامية الشابة زوريال بإهداء الرئيس السيسى كتابًا يتضمن رسالة لها فى الصفحة الأولى، قائلة: "أريد أن أهدى الكتاب لك.. ففى أمريكا ناشر يكتب عن الناس الذين يعيشون معيشة ملهمة.. وأنا كنت سعيدة بقراءة هذا الكتاب وسأهديه لك".