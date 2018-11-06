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الرئيس الأمريكى يحذر من تزوير الناخبين فى الانتخابات النصفية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:55 ص
الرئيس الأمريكى يحذر من تزوير الناخبين فى الانتخابات النصفية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير العدل جيف سيشنز من التهديد بتزوير الناخبين فى الانتخابات النصفية المقرر إجرائها اليوم، الثلاثاء، فيما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن ترديد مزاعم الرئيس التى لا أساس لها بأن التزوير الهائل فى الناخبين قد شاب انتخابه فى عام 2016، ويعزز الاتهامات بأن إدارته تحاول تخويف الناخبين.

 

وفى تغريدة له أمس، الاثنين، قال ترامب إنه قد تم إبلاغ قوات تنفيذ القانون بمراقبة التصويت غير القانونى، ووعد بالإمساك بأى شخص يصوت بشكل غير مناسب وإخضاعه للحد الأقصى من العقوبات الجنائية.

 

فيما قال الوزير جيف سيشنز، فى بيان يوضح خطط وزارة العدل لمراقبة التصويت فى يوم الانتخاب، إن التزوير فى العملية الانتخابية لن يتم التسامح معه، مضيفا أن التزوير يفسد نزاهة الاقتراع.

 

وقال ترامب أيضا، فى تصريحات أثناء توجهه إلى مسيرة انتخابية فى كليفلاند، إن تزوير الناخبين شائع، مضيفا أن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون الدخول للتصويت بشكل غير قانونى، ونريد أن نبلغهم أنه سيكون هناك ملاحقات على أعلى مستوى.

 

وأوضحت واشنطن بوست إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير على نطاق واسع فى الناخبين بالولايات المتحدة. وسبق أن شكل الرئيس ترامب لجنة لدراسة الأمر بعد فترة قصيرة من دخوله البيت الأبيض وتم حلها دون العثور على دليل على حدوث تزوير بعدما رفضت ولايات تسليم بيانات الناخبين.

 


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