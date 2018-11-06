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الخميس المقبل.. بدء حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:00 ص
الخميس المقبل.. بدء حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الإسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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يبدأ الموقع الإلكترونى الخاص بحجز وحدات الإعلان العاشر، استقبال طلبات الحجز ممن قاموا بشراء كراسات الشروط المطروحة بمكاتب البريد، وذلك للأشخاص العاديين، لمدة شهر.

من جانبه قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى، يتم تسليمهابعد 30 شهراً، بمدن: أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5 % من قيمة الوحدة.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه سيتم إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التى تنتهى فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو فى حجز الوحداتالمطروحة الذى يتم فى خطوة تالية على الموقع الإلكترونى، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة الاتصال على أرقام الهواتفالخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى5999 – 5777 – 1188من أى تليفون محمول، ورقم090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومالجمعة.

 

 


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