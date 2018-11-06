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التصديرى للأثاث: فيرنكس آند ذا هوم يحقق فائدة لمليون عامل بالسوق المصرى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:33 م
التصديرى للأثاث: فيرنكس آند ذا هوم يحقق فائدة لمليون عامل بالسوق المصرى ايهاب درياس ومعرض فيرنكس آند ذا هوم
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن معرض فيرنكس آند ذا هوم، يوفر فرصة لصناعة الأثاث المصرية، لتوفير مصادر للتوزيع أمام العاملين بالسوق، وبالتالى فهو لا ينعش السوق بالنسبة للعارضين فقط لكنه ينعش السوق فيما يخص جميع العاملين بسوق الأثاث المصرى.

وأضاف درياس لـ"اليوم السابع" أن معرض معرض فيرنكس آند ذا هوم، يحقق فائدة لما يقرب من مليون عامل بسوق الأثاث المصرى، خصوصا بعد تراجع مبيعاتهم خلال الربع الحالى والربع السابق من 2018، مشيرًا إلى أن المعرض يفتح الباب أمامهم لغزو مناطق تجارية جديدة.

وأضح درياس أن الشركات العارضة تستغل المعرض من خلال طرحهم لعروض هائلة وحملات تسويقية من شأنها إنعاش السوق، مشددًا "فى النهاية يحقق الالتحام المباشر الذى تقوم به المصانع عبر العرض فى المعرض، نموًا فى السوق المحلى وزيادة فى نمو المصانع خصوصا أن صناعة الأثاث تقوم على صناعات صغيرة ومتوسطة".


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فيرنكس آند ذا هوم

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