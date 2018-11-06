التأمين الصحي يتعاقد لعلاج المنتفعين في هيئة المستشفيات التعليمية

كتب وليد عبد السلام

تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي،اليوم الثلاثاء،مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى بجميع وحدات الهيئة.

حضر توقيع البروتوكول بين الهيئتين التابعتين لوزارة الصحة والسكان، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي د.سهير عبدالحميد، وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية د.محمد صلاح زعتر، فى مقر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .

وتشمل الخدمات التى ستقدمها وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، الغسيل الكلوى، وعمليات جراحة القلب، والقسطرة القلبية، والأشعة التداخلية، وتغيير المفاصل، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد والكلى، والعمليات الجراحية، وجراحات العيون، والأطفال المبتسرين، وخدمات الطوارئ والرعايات، والمعامل والأشعة.