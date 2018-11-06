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"البيئة" تشن حملة مكبرة لمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:38 ص
"البيئة" تشن حملة مكبرة لمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
/أ ش أ/
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قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة نظم حملة مكبرة على محال بيع الحيوانات الأليفة بالتجمع ومدينة الشروق بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات؛ لمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وأضافت وزيرة البيئة في بيان اليوم الثلاثاء أن الحملة تهدف إلى التأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالإضافة إلى التعريف بأحكامه فيما يتعلق بعمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية والقوانين المنظمة لعمليات الإتجار في الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، إلى جانب التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض؛ للحفاظ على التوازن البيئي.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي الدكتور خالد علام إن الحملة أسفرت عن ضبط (2 نسناس عبلجي وآخر باتاس، تمساح نيلي ونجمة بحر) وقد تم تحرير محضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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حملة مكبرة

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الحياة البرية




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