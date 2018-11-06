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البريد: إقبال كبير على كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان وبيع 70 ألفا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:58 م
البريد: إقبال كبير على كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان وبيع 70 ألفا عصام الصغير - رئيس هيئة البريد
كنبت: هبة السيد
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قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات بيع كراسات مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى وعددها 7 محطات تخطت 70 ألف كراسة، ويتم تقديم الخدمة فى 160 مكتب بريد.

 

وأوضح المسئوال، أن الخدمة متاحة ومستمرة فى المكاتب حتى موعد انتهاء التقديم فى منتصف شهر ديسمبر القادم، وسعر كراسة الشروط يصل إلى 120 جنيها، ومقدمات الحجز 10.000جنيه للوحدة التى تصل إلى 75 مترا، و14.000 جنيه للوحدة التى تصل إلى 90 مترا.

 

 وشهد مكتب الهيئة الرئيسى بمنطقة العتبة ازدحاما وطوابير كبيرة من المواطنين لشراء كراسات الشروط بعد ضخ وزارة الإسكان لكراسات إضافية.


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