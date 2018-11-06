البرلمان السودانى يقر تعديلات تمنح الجنسية للمولود لأم سودانية وأب جنوبى

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أقر المجلس الوطني البرلمان السوداني برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الجنسية السودانية، تعديل لسنة 2018 في مرحلة العرض الثالث والأخير، والذي قدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع اللواء ركن الهادي آدم حامد.

قال رئيس اللجنة، إن الممارسة أثبتت أن هناك فئات مستحقة للجنسية بالميلاد بموجب المادة 4/4 لوالدين سودانيين بالجنس، منوها إلى معالجة مسألة الجنسية عن طريق الأم للمولود من أم سودانية وأب جنوبي سوداني، على أن يحصل الشخص على الجنسية بالميلاد بموجب المادة 4/3

وأوضح أن التعديلات تضمنت الأهداف العامة للجنسية السودانية، وتساعد على ضبط الهوية السودانية، موضحًا أن مشروع القانون استخدم كلمة "توطين" التي يقصد بها الإقامة الدائمة للشخص في المكان الذي يسكن فيه، منوها بأن الشخص لابد أن يكون مولودًا بالسودان.