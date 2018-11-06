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البترول :فرص استثمارية واعدة لتطوير التعاون بين كل من مصر والصين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:15 م
البترول :فرص استثمارية واعدة لتطوير التعاون بين كل من مصر والصين طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك فرص استثمارية واعدة لتطوير التعاون بين كل من مصر والصين في مجال الطاقة وفى صناعة البترول والغاز الطبيعى في ضوء مناخ الاستثمار الحالي الذى عملت الدولة على تهيئته وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مشيراً إلى توافر الموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية والتكنولوجية لدى كل من مصر والصين بما يكفل تحقيق التكامل بين الجانبين والتوسع فى الاستثمارات البترولية المشتركة .

وجاء ذلك في كلمة الوزير أمام المؤتمر العربى الصينى السادس التي ألقاها بالنيابة عنه الجيولوجى أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف .

وأوضح الملا أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصينى في مجالات الصناعة البترولية المختلفة مثل مشروعات البتروكيماويات والاسمدة التي لها مردود اقتصادى كبير، بالإضافة إلى أنشطة الصيانة والهندسة البترولية وتنفيذ مشروعات البترول والغاز والبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وحفر الآبار، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجانبين لتوفير ماتستلزمه هذه المجالات من استثمارات وتكنولوجيات متطورة وخبرات فنية مدربة، لافتاُ إلى الشراكة القائمة بين الجانبين منذ عام 2005 مع كل من مؤسسة سينوبك وشركتى HH  و CHINA STAR GREAT DRAGON فى مجالات حفر الآبار وتصنيع المهمات والمعدات الاستراتيجية في مجال البحث والاستكشاف بالإضافة إلى الشركات الصينية العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية وتشمل شركتى زيناو ويونايتد إنرجى .

وأضاف الملا أن مصر دولة عريقة في صناعة البترول وأن تبنيها لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الطاقة 2035 يسهم في إعطاء دفعات جديدة  لقطاع الطاقة بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تنامى دور مصر إقليمياً وعالمياً في مجال البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة في ضوء النتائج المتميزة لهذه الصناعة والاكتشافات المهمة للغاز الطبيعى في البحر المتوسط ووصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى ووقف استيراد الغاز الطبيعى المسال.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف استمرار تحقيق النمو فى الموارد الطبيعية لمصر من البترول والغاز الطبيعى وتحقيق أعلى عائد وقيمة مضافة منها، موضحاً أن هناك العديد من المقومات التي تدعم تحقيق تلك الطموحات في مقدمتها مناخ الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى والنتائج المتميزة في مجال اكتشاف الغاز الطبيعى التي تحققت مؤخراً في البحر المتوسط والتي تشير إلى إمكانية زيادة احتياطيات مصر من الغاز من المياه العميقة بما ساهم في جعل مصر محل اهتمام الشركات العالمية وتعزيز ثقتها في مناخ الاستثمار في مصر وقطاع البترول ويدعم ذلك توافر البنية التحتية المتكاملة والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة في صناعة البترول والغاز .


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