الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر الرائد فى نشر قيم السلام العالمى

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن النجاح المبهر الذى يحققه منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يصب فى دعم دور مصر الريادى الرائد فى نشر قيم السلام العالمى ومواجهة الإرهاب، ويدعم الحوار الحضارى المنشود بين الأمم والشعوب وأصحاب الديانات والثقافات المختلفة على أرضية إنسانية مشتركة.

قال الوزير، فى بيان صحفى، إن توجه هذا المنتدى إلى الشباب أحد أهم عوامل نجاحه وفاعليته وديناميكيته وحيوته، وامتداد أثره خارج حدود زمان، ومكان انعقاده، وهو نقطة انطلاق جادة يمكن البناء عليها فى ترسيخ أسس التعايش السلمى، وقبول الآخر، والإيمان بالتنوع والاختلاف، وفقه العيش المشترك بين البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة.